Автор видеоблога Road to film погиб в канализационном коллекторе на Карповке

Вместе с ним спустился знакомый, тело которого также было найдено на дне коллектора.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает Telegram-канала Mash.

Автор популярного блога Road to film и его знакомый диггер планировали снять видео, которое стоило обоим жизни. Они спустились под землю, все время выходили на связь с родными, а в какой-то момент пропали. Близкие забили тревогу и сообщили об этом в спецслужбы, но было уже слишком поздно. Тела мужчин нашли в канализационном коллекторе в Петроградском районе Санкт-Петербурге на глубине пяти метров.

Спасатели предполагают, что один из них мог упасть с большой высоты и умереть из-за полученных травм, а другому не хватило воздуха.

По 40-летнему белорусу скорбят его семья и друзья, а также армия поклонников – на его канал были подписаны более 500 тысяч человек. Последний пост в Instagram стремительно набирает «лайки» и комментарии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что возле парадной в Красносельском районе найдено тело женщины со сломанной шеей.