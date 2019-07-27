Возле парадной в Красносельском районе найдено тело женщины со сломанной шеей

Возле парадной в Красносельском районе найдено тело женщины со сломанной шеей
Полиция проводит проверку. Фото: Pixabay

Местный житель обнаружил тело женщины напротив подъезда жилого дома на улице Отважных в Петербурге.

Ранним утром 26 июля мужчина, живущий в одном из домов на улице Отважных в Красносельском районе, вышел на улицу чтобы прогреть свой автомобиль, когда обнаружил рядом со скамейкой возле парадной тело женщины с многочисленными травмами. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Мужчина сразу вызвал на место правоохранителей. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали у пострадавшей перелом в области шеи и множественные синяки на спине, лице и плече. Личность погибшей пока не установлена.

Обстоятельства смерти местной жительницы устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юноша напал с ножом на петербуржца на Волхонском шоссе. Сотрудники правоохранительных органов считают, что конфликт произошел на бытовой почве. Уже возбужденно уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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