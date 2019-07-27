Юноша напал с ножом на петербуржца на Волхонском шоссе

Мужчина угодил в больницу с ранением.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в пятницу в Красносельском районе на Волхонском шоссе. Молодой человек 1999 года рождения и мужчина поссорились из-за чего, но не смогли разобраться без применения силы. Юноша достал нож и нанес удар. На место прибыла карета скорой помощи, пострадавшего увезли в больницу с ранением в области живота. В каком именно он находится состоянии – не уточняется.

Злоумышленника пока что задержать не удалось. Сотрудники правоохранительных органов считают, что конфликт произошел на бытовой почве. Уже возбужденно уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что туристы из Восточной Азии напали на девушку у ГМЗ “Царское Село”. Мужчина ударили россиянку локтем в живот из-за места в очереди.