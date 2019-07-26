Туристы из Восточной Азии напали на девушку у ГМЗ “Царское Село”

Туристы из Восточной Азии напали на девушку у ГМЗ “Царское Село”

Мужчина ударили россиянку локтем в живот из-за места в очереди.

Росгвардия задержала двух мужчин, которые избили девушку у входа в музей-заповедник в Пушкине. Пострадавшую увезли в больницу с закрытой травмой живота.

Наряд Росгвардии на патруле узнал о конфликте у входа в ГМЗ “Царское Село” около 13:30 в четверг 25 июля. Они оказались на месте через 2 минуты и задержали двух мужчин, одному из них 53 года, второму 45, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 26 июля. Наряд выяснил, что между между мужчинами и 29-летней девушкой произошел конфликт, пока они стояли в очереди. Туристы ударили россиянку локтем в живот и повалили на землю.

Иностранцев передали в отдел полиции Пушкинского района Петербурга. Страна, откуда приехали мужчины, не называется.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на жителя Колпино напал уроженец Дагестана.

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