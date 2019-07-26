На жителя Колпино напал уроженец Дагестана

Недавно, 23 июля, сотрудникам полиции стало известно о разбое, который произошел дома у жителя Колпино в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что инцидент случился в квартире одного из домов по бульвару Трудящихся в городе Колпино. На гражданина 1995 года рождения в собственной квартире было совершено разбойное нападение злоумышленником, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать жителя Республики Дагестан 1994 года рождения, который был полностью изобличен в совершении данного преступления.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что неизвестные обнесли квартиру пенсионерки в её присутствии в Ленинградской области.