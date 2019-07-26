Неизвестные обнесли квартиру пенсионерки в её присутствии в Ленобласти

В четверг, 25 июля, около половины пятого часов вечера в отделение полиции Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о грабеже.

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно о том, что в период с 02:00 до 03:00 того же дня в одном из домов по улице Вишневского в поселке Северский двое неизвестных злоумышленников проникли в квартиру.

Там преступники в присутствии хозяйки квартиры 1949 года рождения совершили хищение имущества, которое ей принадлежало. Общая сумма ущерба составила 190 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Приняты меры для установления обстоятельств случившегося. Полицейские проводят комплекс мероприятий для поиска и задержания злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у жителя Красногвардейского района похитили два мобильника.