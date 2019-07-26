У жителя Красногвардейского района похитили два мобильника

В четверг, 25 июля, в отделение полиции Красногвардейского района обратился мужчина 1993 года рождения с информацией о разбойном нападении на него.

Потерпевший рассказал полицейским, что 23 июля около шести часов вечера он находился на общем балконе 12 этажа в одном из домов по проспекту Косыгина в Санкт-Петербурге.

Там на него напали двое неизвестных мужчин, применили физическую силу и отобрали два мобильных телефона, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать дух мужчин 1988 и 1989 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина избил свою супругу до полусмерти в Кронштадте.