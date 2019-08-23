Самолет задымился по пути на Гавайи из-за проблем в двигателе

Самолет задымился по пути на Гавайи из-за проблем в двигателе
Самолет задымился за 20 минут до посадки. Фото: пассажир

Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, выполняющий рейс из Окленда в Гонолулу, задымился в полете. В результате происшествия семерым понадобилась помощь медиков.

Инцидент произошел днем 22 августа. Аэробус с 184 пассажирами на борту вылетел на Гавайи. За двадцать минут до посадки в салон начал поступать дым. Экипаж совершил аварийную посадку в аэропорту Гонолулу. Кислородные маски, как сообщили представители авиакомпании, пассажирам было решено не сбрасывать. Так как, в случае существования открытого огня, кислород бы усилил пламя.

После посадки пассажиры были эвакуированы. Семерым из них понадобилась помощь медиков. Двое из пострадавших — дети.

Дым, как сообщает Hawaii News Now со ссылкой на представителей авиакомпании, был вызван проблемой в левом двигателе самолета. Произошла утечка масла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задерживаются 14 самолетов.

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