В Пулково задерживаются четырнадцать самолетов, рейс в Симферополь — на 17 часов

По меньшей мере четырнадцать самолетов 23 августа покинут Петербург с задержкой. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Дольше всего отправления ожидают пассажиры рейса YC 9715 авиакомпании «Ямал». Отправиться в Симферополь они должны были вечером в четверг, однако затем вылет перенесли с 19:00 на 12:00 следующего дня.

С опозданием в Симферополь также вылетит рейс U6 511 «Уральских авиалиний». Покинуть Пулково самолет должен был в 9:40 утра. Новое время отправления — 12:40.

Помимо этого, в Пулково задерживаются рейсы авиакомпаний «Северсталь», Smartavia, «Руслайн», S7 и других.

Пассажиры ожидают отправления в Худжанд, Нарьян-Мар, Калугу, Череповец, Сыктывкар, Иваново, Новосибирск, Москву, Анталию, Душанбе и Липецк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Пулково задерживаются 14 самолетов. Изменения в расписании рейсов зафиксировали 21 августа.