В Пулково задерживаются 14 рейсов

Четырнадцать самолетов задержались в Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Четырнадцать самолетов задержались в Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Четырнадцать самолетов 21 августа покинут Петербург с опозданием. О задержках информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Вылета ожидают пассажиры авиакомпания S7, «Уральские авиалинии», «Руслайн», Air France и других.

С раннего утра покинуть Пулково не может самолет в Барселону «Уральских авиалиний». Рейс был намечен на 8:35, однако затем его перенесли на 15:25.

Больше чем на десять часов отложен вылет самолета S7 в Москву. Рейс с 9:55 утра перенесли на 19:30 вечера.

Задерживаются также рейсы в Тель-Авив, Иваново, Париж, Ригу, Стокгольм, Нижний Новгород, Анталью, Воронеж, и Душанбе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что все задержки, как рассказали в аэропорту «Пулково» происходят по инициативе авиакомпаний. Подробности произошедшего не уточняются.

Отметим, что погода в Петербурге 21 апреля летная. В небе над городом солнечно и малооблачно.