В Пулково задерживаются 14 рейсов

Четырнадцать самолетов 21 августа покинут Петербург с опозданием. О задержках информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.
Вылета ожидают пассажиры авиакомпания S7, «Уральские авиалинии», «Руслайн», Air France и других.
С раннего утра покинуть Пулково не может самолет в Барселону «Уральских авиалиний». Рейс был намечен на 8:35, однако затем его перенесли на 15:25.
Больше чем на десять часов отложен вылет самолета S7 в Москву. Рейс с 9:55 утра перенесли на 19:30 вечера.
Задерживаются также рейсы в Тель-Авив, Иваново, Париж, Ригу, Стокгольм, Нижний Новгород, Анталью, Воронеж, и Душанбе.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что все задержки, как рассказали в аэропорту «Пулково» происходят по инициативе авиакомпаний. Подробности произошедшего не уточняются.
Отметим, что погода в Петербурге 21 апреля летная. В небе над городом солнечно и малооблачно.