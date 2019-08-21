В Пулково задержали вылет 12 самолетов

В Пулково задержали вылет 12 самолетов
В Пулково коллапс. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пассажиры с опозданием долетят не только в города России, но и за границу. Пока что аэропорт работает в штатном режиме.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. О задержках сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. В течение дня уже задержали 12 рейсов. Петербуржцы и гости города не смогут вовремя долететь до Барселоны, Душанбе, Антальи, Тель-Авива, Москвы, Иваново, Воронежа, Нижнего Новгорода, Иркутска и Парижа. Перевозчиками являются «Уральские авиалинии», S7, «Ай Флай», «РусЛайн» и Air France.

Комментируя коллапс, в Пулково отметили, что все задержки происходят по инициативе авиакомпаний, передает «Мойка 78». Пока что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самолет из Душанбе опаздывает в Петербург на 6 часов.

Сегодня над Санкт-Петербургом солнечно и малооблачно, синоптики не предполагают осадков — складывается прекрасная погода для полетов.

аэропорт задержка рейсов пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург пытались провезти 300 тонн опасного индийского риса
В Пулково задержали вылет 12 самолетов
ФАС заявила о росте цен на билеты на SSJ-100
На пресечении Кузнецова и Ленинского произошло ДТП, на месте пожарные и скорая
Фонтанка будет перекрыта до 1 октября
В Петербурге проверили систему оповещения горожан
Жену одного из руководителей ФБК допросил и обыскал СК
В Таврическом парке нашли красноухую черепаху