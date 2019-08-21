В Пулково задержали вылет 12 самолетов

Пассажиры с опозданием долетят не только в города России, но и за границу. Пока что аэропорт работает в штатном режиме.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. О задержках сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта. В течение дня уже задержали 12 рейсов. Петербуржцы и гости города не смогут вовремя долететь до Барселоны, Душанбе, Антальи, Тель-Авива, Москвы, Иваново, Воронежа, Нижнего Новгорода, Иркутска и Парижа. Перевозчиками являются «Уральские авиалинии», S7, «Ай Флай», «РусЛайн» и Air France.

Комментируя коллапс, в Пулково отметили, что все задержки происходят по инициативе авиакомпаний, передает «Мойка 78». Пока что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самолет из Душанбе опаздывает в Петербург на 6 часов.

Сегодня над Санкт-Петербургом солнечно и малооблачно, синоптики не предполагают осадков — складывается прекрасная погода для полетов.