Самолет из Душанбе опаздывает в Петербург на 6 часов

Самолет из Душанбе опаздывает в Петербург на 6 часов
Сегодня над Санкт-Петербургом солнечно и малооблачно. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Два самолета “Уральских авиалиний” перенесли вылет из Пулково.

Самолет “Уральских авиалиний” прилетит в Санкт-Петербург из Душанбе на 6 часов позже обещанного. Борт должен был оказаться в Пулково еще в 04:15, но его ждут только к 10 часам утра, следует из табло петербургского аэропорта на среду 21 августа.

Борт в Ереван той же авиакомпании задерживается на вылет — самолет должен был вылететь в 05:40, но время переставили на 7 часов утра. Рейс из Петербурга в Нарьян-Мар компании РусЛайн отложен на 3 часа — вылет перенесен с 7 часов утра на 10. Самолет из Петербурга в Барселону “Уральских авиалиний” вылетит из Петербурга на 1 час позже — не в 8:35, а в 9:35.

Сегодня над Санкт-Петербургом солнечно и малооблачно, синоптики не предполагают осадков — складывается прекрасная погода для полетов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что самолет из Москвы в Париж экстренно сел в Люксембурге.

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