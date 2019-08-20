Самолет из Москвы в Париж совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF1145 из Москвы в Париж, 20 августа совершил экстренную посадку. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Люксембурга.

На борту, как уточнили в авиакомпании, произошла экстренная ситуация. Речь, как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Люксембурге, идет о небольшой технической неисправности самолета. Выявлена она была во время полета.

«Пострадавших нет», — сообщили представители Air France.

В аэропорту работает консульский сотрудник посольства России в Люксембурге. Ожидается, что в Париж воздушное судно отправится после технической проверки. Экстренная посадка, как отмечают в Air France, была произведена в целях предосторожности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак. Борт коснулся задней частью взлетной полосы, рассказали в комитете гражданской авиации Армении.