Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Борт коснулся задней частью взлетной полосы. Что стало причиной – не уточняется.

Все случилось сегодня, 19 августа. Обо всем сообщается в Facebook комитет гражданской авиации Армении. В посте сказано, что российский самолет приземлился в аэропорту Ширак, при этом коснувшись задней частью взлетной полосы. Это привело к повреждению судна, но среди пассажиров пострадавших нет – на борту находились 173 человека. Всех пересадили в другой самолет, резервный борт «Победы» продолжил полет. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента. Для этого создана специальная комиссия.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что рейс компании «Победа» из Петербурга в Москву отменили из-за поломки самолета. В пресс-службе также добавили, что около 100 человек из 167 пассажиров данного рейса отправили в Москву рейсами других компаний за счет «Победы». Остальные дожидаются возврата денег за билеты.