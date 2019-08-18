Рейс компании «Победа» из Петербурга в Москву отменили из-за поломки самолета

Самолет компании "Победа". Фото: voronin-kirill.livejournal
Самолет компании "Победа". Фото: voronin-kirill.livejournal

Рейс DP204 «Санкт-Петербург — Москва» отменили вечером 17 августа. Пассажирам предложили либо лететь другими рейсами, либо ждать возврата денег за билет.

Самолет авиакомпании «Победа» из Северной столицы в Москву должен был вылететь вчера вечером, 17 августа. Однако его отменили по причине технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

По словам пресс-секретаря «Победы», командир воздушного судна обнаружил техническую неисправность перед вылетом. Рейс пришлось отменить из-за того, что экипаж не был уверен в безопасности полета. В Пулково прибыли специалисты, которые проводят проверку самолета и необходимый ремонт. Самолет допустят к эксплуатации только после полной уверенности в том, что судно работает исправно.

В пресс-службе также добавили, что около 100 человек из 167 пассажиров данного рейса отправили в Москву рейсами других компаний за счет «Победы». Остальные дожидаются возврата денег за билеты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что теперь на рейс авиакомпании «Победа» можно брать ноутбуки сверх нормы ручной клади.

авиакомпания победа новости спб отмена рейсов самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рейс компании «Победа» из Петербурга в Москву отменили из-за ...
В центре Петербурга снесли часть доходного дома XIX века
На митинг против строительства порта в Приморске пришло всего 150 человек
Экс-депутат Рады рассказал о военных преступлениях ВСУ на Донбассе
Экозащитники «рубят» деньги на шумихе вокруг порта в Приморске
Не взлетел: «Люди Икс: Тёмный феникс» стал самым провальным ...
Туктамышева негативно высказалась о судействе матча «Зенит» ...
Водитель BMW напал с ножом на пешехода на Петроградке