Рейс компании «Победа» из Петербурга в Москву отменили из-за поломки самолета

Рейс DP204 «Санкт-Петербург — Москва» отменили вечером 17 августа. Пассажирам предложили либо лететь другими рейсами, либо ждать возврата денег за билет.

Самолет авиакомпании «Победа» из Северной столицы в Москву должен был вылететь вчера вечером, 17 августа. Однако его отменили по причине технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

По словам пресс-секретаря «Победы», командир воздушного судна обнаружил техническую неисправность перед вылетом. Рейс пришлось отменить из-за того, что экипаж не был уверен в безопасности полета. В Пулково прибыли специалисты, которые проводят проверку самолета и необходимый ремонт. Самолет допустят к эксплуатации только после полной уверенности в том, что судно работает исправно.

В пресс-службе также добавили, что около 100 человек из 167 пассажиров данного рейса отправили в Москву рейсами других компаний за счет «Победы». Остальные дожидаются возврата денег за билеты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что теперь на рейс авиакомпании «Победа» можно брать ноутбуки сверх нормы ручной клади.