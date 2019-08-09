Теперь на рейс авиакомпании «Победа можно брать ноутбуки сверх нормы ручной клади

Авиаперевозчик «Победа» пересмотрел правила по провозу ручной клади в самолетах. Раньше лоукостер допускал ноутбуки на борт самолета только в составе нормы ручной клади.

Информацию о нововведении подтвердили в пресс-службе компании.

«Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 9 августа разрешает провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади», — говорится в сообщении.

Бесплатный провоз ручной клади у «Победы» предусматривает габариты размером 36×30×4 и весом перевозимого товара без сдачи в багаж — 10 кг.

Ранее бюджетного перевозчика критиковали за слишком жесткие требования. В ответ на это министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что нарушений по нормам провоза ручной клади нет. Это доказала проведенная Роспотребнадзором проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цены на международные авиабилеты подрастут с 7 августа.