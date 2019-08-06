Цены на международные авиабилеты подрастут с 7 августа

В среду, 7 августа, авиабилеты на международные рейсы подорожают на 2%.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь со вторника на среду, в соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта, курс валют в системах бронирования составит 72,5 рублей за 1 евро.

На данный момент курс, по которому выписываются билеты, составляет 71 рубль за 1 евро. В итоге авиабилеты за границу подорожают на 2% — на 1,5 рубля на каждый евро. Таким образом, покупателям билетов придется заплатить дополнительные 1,5 тысячи рублей на каждые 1000 евро стоимости билета.

Путешественникам, собиравшимся купить билет из России за рубеж, стоит немного поторопиться и успеть приобрести билет до полуночи 7 августа. Разница в цене будет особо заметна для тех, кто приобретает билеты на дальнемагистральные рейсы. К примеру, в страны Юго-Восточной Азии или в США.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге подорожали поддержанные автомобили.