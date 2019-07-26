В Петербурге подорожали поддержанные автомобили

Подведены итоги первого полугодия 2019 года для рынка поддержанных автомобилей в Северной столице.

По данным «Авто.ру», средняя стоимость б/у автомобиля составила 721 тысячу рублей, что на 2,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 20,2% больше всероссийского показателя средней стоимости 575 тысяч рублей.

Поддержанные автомобили не только подорожали на российском рынке, но и постарели. Средний возраст машины увеличился на 8 месяцев, теперь он составляет 10 лет и 3 месяца.

Лидером в рейтинге по спросу и предложению стала российская Лада — 7,4% и 8% соответственно. Вторую строчку списка занял Volkswagen — 7,4% и 7,6%. Далее идет Mercedes — 6,5% и 6,9% и Ford – 6,3% и 6,3%.

Рейтинг самых популярных моделей в Петербурге возглавляет общероссийский лидер Ford Focus, занимающий 3,1% от всех продаваемых автомобилей с пробегом в Ленобласти и долей спроса среди покупателей 3,4%. Следом идет Skoda Octavia -1,8% и 1,9% и Opel Astra -1,9%; 1,8%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “АвтоВАЗ” снова поднимает цены — LADA подорожает.