“АвтоВАЗ” снова поднимает цены — LADA подорожает

“АвтоВАЗ” снова поднимает цены — LADA подорожает
Цена вырастут на 5-7 тысяч рублей. Фото: Lada

Третий рост за год, вероятно, связан с подорожанием комплектующих.

Компания “АвтоВАЗ” приняла решение в третий раз с начала года поднять цен на все свои модели. Подорожание составит около 1% — 5-7 тысяч рублей, сообщает газета “Ведомости” 25 июля.

В январе “АвтоВАЗ” поднял цены на 3%, а в июле — еще на 1%. Повышение цен в июле назвали плановым, а новое, вероятно, связано с ростом цен на комплектующие. Самая дорогая из моделей Lada Vesta Sport, к примеру, начнет стоить 1 млн 21,9 тысяч рублей, что выше более ранней цены на 0,7%.

В Санкт-Петербурге Lada Priora является самой популярной машиной с автоматической коробкой передач, сообщила Gazeta.SPb ранее. Цены на машины с механикой в целом выросли по России на 8,2%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, эксперты назвали время, за которое в России копят на новый автомобиль.

LADA авто автоваз автомобили машины подорожание рост цен
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажиров доставят из Симферополя резервным бортом
Молоко расскажет о себе покупателю посредством QR-кода
«Метрострой» поедет работать в Москву
“АвтоВАЗ” снова поднимает цены — LADA подорожает
Россия сделала шаг к сближению с Турцией
Беглов и Шойгу заехали в пансион воспитанниц Минобороны
Школу с бассейнами и спальней сдали на Муринской дороге
Работники Балтийского завода выясняют, у кого какая зарплата