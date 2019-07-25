“АвтоВАЗ” снова поднимает цены — LADA подорожает

Третий рост за год, вероятно, связан с подорожанием комплектующих.

Компания “АвтоВАЗ” приняла решение в третий раз с начала года поднять цен на все свои модели. Подорожание составит около 1% — 5-7 тысяч рублей, сообщает газета “Ведомости” 25 июля.

В январе “АвтоВАЗ” поднял цены на 3%, а в июле — еще на 1%. Повышение цен в июле назвали плановым, а новое, вероятно, связано с ростом цен на комплектующие. Самая дорогая из моделей Lada Vesta Sport, к примеру, начнет стоить 1 млн 21,9 тысяч рублей, что выше более ранней цены на 0,7%.

В Санкт-Петербурге Lada Priora является самой популярной машиной с автоматической коробкой передач, сообщила Gazeta.SPb ранее. Цены на машины с механикой в целом выросли по России на 8,2%.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, эксперты назвали время, за которое в России копят на новый автомобиль.