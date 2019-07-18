Lada Priora — самая популярная машина с “механикой” в Петербурге

За год автомобили с механикой подорожали на 8%. Фото: LADA скриншот сайта

За год автомобили с механикой подорожали на 8%. Фото: LADA скриншот сайта

Ручная коробка передач — по-прежнему самая популярная, потому что более дешевая.

Петербуржцы в I полугодии 2019 года предпочитали машины с ручной коробкой передач — даже при повышении цены на нее на 8,2%. Самым популярным автомобилем в этой серии стала Lada Priora.

Механическую коробку предпочитают 56,2% автолюбителей, сообщили Gazeta.SPb эксперты сайта “Авито Авто” 18 июля. Автоматическую коробку выбирают лишь 38,3%, остальные взяли вариаторную и роботизированную.

Причиной высокого спроса на машины с механикой может быть их доступность: средняя стоимость таких авто за полгода составила 338 тысяч — на 8% больше, чем в июле 2018 года. При этом автомобили с АКПП стоят в среднем 929,4 тысячи. Чаще всего автолюбители выбирают Toyota Camry, Hyundai Solaris и KIA Rio из машин с автоматической коробкой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Volkswagen перестал выпускать “Жук”.