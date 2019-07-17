«Фольксваген» завершил 80-летнее производство «Жука»

Авто выпускалось более 80 лет. Фото: Pixabay

Авто выпускалось более 80 лет. Фото: Pixabay

Последний автомобиль «Фольксваген-Жук» серебристого цвета сошел с конвейера под аплодисменты работников завода. Он будет размещен в музее компании.

Предприятие корпорации Volkswagen, которое находится в мексиканском городе Пуэбла, завершило выпуск заключительной партии легендарного автомобиля «Фольксваген-Жук». Производство данной модели продолжалось на протяжении 80 лет.

Последнюю машину поместят в музее, а остальные автомобили из данной партии будут продаваться через Интернет.

Окончанием выпуска данной модели корпорация заявила, что ориентируется на будущее. В скором времени на производстве начнется выпуск семейных внедорожников, спрос на которые значительно выше, чем на легендарную модель.

Производство «Фольксваген-Жук» было запущено ещё в 1938 году. Всего было создано порядка 21 миллиона автомобилей первой модели.

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