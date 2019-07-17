Строительство морского порта в Приморске экологии не помеха

В городе Приморск Ленобласти начинается строительство нового морского порта, который сможет обрабатывать порядка 70 млн тонн грузов ежегодно. К 2022 году бюджет сможет пополниться на сотни миллионов рублей налогов.

В этом году в Приморске стартует строительство универсального морского порта. Авторы проекта подчеркнули, что экология региона не пострадает при строительстве. Однако местные жители и активисты беспокоятся о том, что экологии города будет нанесен значительный ущерб путем вырубки деревьев во время строительства порта.

Но все не так страшно. Договор аренды на землю в Приморске, заключенный застройщиком на 49 лет, позволяет рубить деревья, которые фактически выкуплены у региона. Однако, при вырубке деревьев будут оставлены зеленые зоны в 300-1000 метров, которые смогут огородить промышленные территории от жителей города.

Чиновники отмечают, что для компенсации под озеленение будет предоставлена такая же по площади территория, которую собираются вырубать.

Также эксперты заявляют, что на месте, отданном под строительство порта, нет никаких ценных пород и не водится ни один из редких видов животных.

Через Приморск планируется возить уголь, минеральные удобрения и зерно. технология закрытой перевалки сыпучих грузов будет применена для того, чтобы исключить негативное воздействие на экологию — пыль и грязь во время разгрузки-погрузки.

На данный момент в Выборге работают три приемные, где жители могут оставить жалобы и предложения. А 24 июля состоятся общественные слушания, на которых появится возможность оценить перспективы строительства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Приморский УПК создает в Ленобласти тысячи новых рабочих мест.