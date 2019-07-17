Приморский УПК создает в Ленобласти тысячи новых рабочих мест

Универсальный портовый комплекс начал масштабный набор сотрудников.

Компания ООО «Приморский УПК» совместно с кадровым агентством Manpower открыли в городе Приморске общественную приемную по кадровым вопросам (Ленинградская область, Выборгский район, город Приморск, улица Школьная, дом 10, первый этаж).

Главная задача общественной приемной — подбор кадров для нового глубоководного порта на Балтике. Планируется набрать около 3,5 тысяч квалифицированных работников различных специальностей. Им предстоит создать, а затем обеспечить функционирование одного из самых современных, высокотехнологичных и экологически чистых универсальных портовых комплексов в России.

Грузооборот нового порта сопоставим с самыми с крупными портами Балтийского бассейна. Он будет достигать 70,00 млн. тонн в год, что составит более 20% от общего грузооборота российских портов Балтийского бассейна. Это позволит оттянуть в Ленгобласть транзитные грузы из европейских портов. В первую очередь, Прибалтийских.

В частности, по данным издания Sputnik (Латвия), «Приморский УПК» cейчас крупнейший вызов для Рижского порта. Издание предупреждает, что поток российских грузов через Латвию сократится, и негативный сценарий развития порта Риги подразумевает сокращение перевалки грузов до 29 миллионов тонн. Кроме того,в планах компании создать порт–хаб в Петропавловске–Камчатском и линию контейнерных перевозок по Северному Морскому пути.

Как сообщили в компании, все желающие ежедневно по 19 июля, с 10.00 до 17.00, могут обратиться в общественную приемную и получить консультацию по трудоустройству. Завки на вакансии можно отправлять и по электронной почтеpersonal@upkprimorsk.com.

Таким образом, «Приморский УПК» рассчитывает создать кадровый резерв работников строительных специальностей, специалистов по обработке железнодорожных маршрутов и морских судов, а также сотрудников для обеспечения бесперебойной работы порта. Жители Приморска, а также соседних населенных пунктов смогут поучаствовать и в строительстве порта.

Ранее Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Приморский УПК намерен создать порт–хаб в Петропавловске–Камчатском.