Сколько времени нужно копить на новую машину в России

Эксперты взяли за основу самую распространенную зарплату в РФ.

Эксперты назвали время, за которое житель России в среднем может накопить на машину. Средняя зарплата позволяет купить новый — не подержанный — автомобиль за 5,5 лет.

Эксперты “Автостата” взяли за основу наиболее распространенную зарплату в 23,5 тысячи рублей. Предполагается, что условный покупатель не станет брать кредит и не будет тратить деньги на что-то еще. Средняя цена на новую машину в РФ в первом полугодии 2019 года составила 1,52 млн рублей. Средняя зарплата позволяет купит машину через 65 месяцев, то есть 5,5 лет.

Аналитики явно не учитывали инфляцию и признают, что ситуация разнится от региона к региону. При этом средневзвешенная цена на поддержанную отечественную машину составляет около 150 тысяч рублей — на нее при таком методе подсчета можно накопить за полгода.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что самая распространенная зарплата в РФ — 23,5 тысяч рублей.