Самая распространенная зарплата в России — 23,5 тыс. рублей

Самая распространенная зарплата (или модальный показатель заработка) в России — 23,5 тыс. рублей, по предварительным данным Росстата за апрель.

Этот показатель наиболее объективно отражает уровень доходов населения, пишут «Известия». Для сравнения: средняя зарплата в России за апрель вдвое выше, по данным Росстата она составила 47,7 тыс. рублей. Такая большая разница между модальной и средней зарплатой свидетельствует о колоссальном имущественном расслоении в обществе.

Росстат делает свои вычисления на основе данных о зарплате 101,4 тыс. организаций. При этом он учитывает не только должностные оклады, но и любые премии, бонусы и вознаграждения работникам за отчетный период, в том числе оплату питания или проживания.

Модальную зарплату размером 23,5 тыс. рублей получают около 15–20% всех работников в России. Этот показатель наиболее точно отражает состояние рынка труда, качество рабочих мест и возможности работодателей. Однако, по мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, официальная статистика, как правило, завышает показатели и модальной, и средней зарплаты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что половина россиян зарабатывает меньше 35 тыс. рублей