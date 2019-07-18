Половина россиян зарабатывает меньше 35 тыс. рублей

Даже на крупных и средних предприятиях России больше половины работников получают меньше $550 в месяц. Фото: pixabay.com
Даже на крупных и средних предприятиях России больше половины работников получают меньше $550 в месяц. Фото: pixabay.com

У половины россиян, работающий на крупных и средних предприятиях, в апреле зарплата была ниже 34,3 тыс. рублей, подсчитал Росстат.

Если бы Росстат включил в исследование и мелкие предприятия, медианная зарплата получилась бы еще ниже. Медиана — это уровень, делящий работников пополам: 50% зарабатывают больше, а 50% меньше этого уровня.

Медианная зарплата в России намного ниже, чем средняя (47,66 тыс. рублей). Ее значение более достоверно отражает уровень доходов основной массы населения. Чем больше разница между медианной и средней зарплатой, тем выше доля людей с низким заработком и сильнее неравенство в обществе, касающееся оплаты труда. В этом году медиана была ниже средней зарплаты почти на 28%.

Половину всех денег российских фондов оплаты труда получают 20% самых высокооплачиваемых работников, и именно их заработки влияют на показатель средней зарплаты, который обществом воспринимается как завышенный и неадекватный. Средняя зарплата на 10% самых хлебных мест для наемных работников составляет 157,2 тыс. рублей, это в 13 раз больше средней зарплаты 10% самых малооплачиваемых сотрудников (12 тыс. рублей).

Разрыв между медианной и средней зарплатой в разных регионах составил от 13 до 31%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург стал вторым по зарплатам сезонным работникам в сфере туризма

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