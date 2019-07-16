Петербург стал вторым по зарплатам сезонным работникам в сфере туризма

Петербург занял второе место по величине зарплат сезонных работников в сфере туризма. Рынок труда изучили эксперты сервиса «Авито Работа».

Средняя зарплата в сфере туризма в Петербурге составила 35 тыс. 806 рублей. За два года она выросла на 11,3%. Лидером по размеру зарплаты сезонных работников стала Москва с показателем 42 тыс. 699 рублей.

При этом спрос на вакансии в сфере сезонного туризма в Петербурге не так велик. Город занял 20 место. За два года число рабочих мест увеличилось на 12%. Самый высокий спрос на сезонных работников в Воронеже и Ижевске.

«Пик спроса среди работодателей был отмечен в III квартале прошлого года – в самый разгар Чемпионата мира по футболу 2018 в России», — отметили в Авито.

Ранее эксперты «Авито Работа» изучили рынок труда в строительной отрасли. Петербург стал вторым после Москвы по размеру зарплат строителям — 59 тыс. 400 рублей.