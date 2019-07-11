Петербург стал вторым по зарплате строителям

Зарплаты строителей в Петербурге выросли за год. Фото: pixabay.com
Зарплаты строителей в Петербурге выросли за год. Фото: pixabay.com

За год в Петербурге зарплата строителей выросла на 4,6% и составила 59 тыс. 400 рублей. Рынок труда изучили эксперты «Авито Работа».

Спрос на строителей за год в России вырос на 16%. Это сказалось на зарплатах. Стоимость труда работников строительной отрасли увеличилась в большинстве городов.

Первой по величине средней зарплаты стала Москва — 73 тыс. 700 рублей. Следом за ней расположился Петербург. Замкнул тройку лидеров Екатеринбург. Там средняя зарплата строителей — 49 тыс. 300 рублей.

Отметим, что в Петербурге доля вакансий строителей составляет 15,8% от всех предложений на рынке труда.

«В этом году строительство занимает первое место по востребованности у работодателей», — рассказали в Авито.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зарплаты в Петерубрге в первом полугодии 2019 года выросли на 3,64%.

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Петербург стал вторым по зарплате строителям