В Кингисеппе посадили эстонку за контрабанду наркотиков

Женщина отсидит 10 лет в колонии за то, что пыталась провести через границу более 5 граммов наркотического вещества.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области. Жительница Эстонии 23 мая пыталась вывезти из России более пяти граммов наркотического вещества – это количество считается крупным, так что женщину задержали. В ходе разбирательства эстонка признала свою визу, в отношении нее возбудили уголовное дело. Теперь ей предстоит отсидеть в тюрьме 10 лет за свой проступок.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что новгородка закатывала в трехлитровые банки не соленья, а наркотики. Изначально женщина продала подставному покупателю трехлитровую банку, в которой находились 60 шприцов и столько же доз растительного наркотика. В ее автомобили при обыске нашли еще девять банок.