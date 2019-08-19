Новгородка закатывала в трехлитровые банки не соленья, а наркотики

Изначально женщина продала подставному покупателю терхлитровую банку, в которой находились 60 шприцов и столько же доз растительного наркотика. Фото: Pixabay

Изначально женщина продала подставному покупателю терхлитровую банку, в которой находились 60 шприцов и столько же доз растительного наркотика. Фото: Pixabay

В Петербурге на Невском проспекте оперативники задержали жительницу Великого Новгорода, подконтрольно купив у нее трехлитровую банку с наркотиками.

В воскресенье вечером, 18 августа, на пересечении Невского проспекта и улицы Бакунина сотрудники правоохранительных органов провели проверочную закупку у 42-летней жительницы Великого Новгорода. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

Изначально женщина продала подставному покупателю трехлитровую банку, в которой находились 60 шприцов и столько же доз растительного наркотика.

После того, как ее задержали, полицейские обыскали багажник принадлежащего ей автомобиля «Рено Меган» с новгородскими номерами, где обнаружили еще девять трехлитровых банок, под края набитых наркотиками и три ведра, также плотно набитых тем же веществом.

Все найденные вещества изъяли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Шлиссельбурге задержали наркоторговца с 10 кг наркотиков. В Ленобласти задержан мужчина, у которого обнаружили более 10 кг наркотиков. Ранее он был осужден за совершение подобных преступлений.