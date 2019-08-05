В Шлиссельбурге задержали наркоторговца с 10 кг наркотиков

В Шлиссельбурге задержали наркоторговца с 10 кг наркотиков
Фото: pixabay.com

В Ленобласти задержан мужчина, у которого обнаружили более 10 кг наркотиков. Ранее он был осужден за совершение подобных преступлений.

Правоохранители задержали жителя Шлиссельбурга, подозреваемого в незаконном распространении наркотических средств, об этом сообщает УТ МВД по Северо-Западу. Во время личного досмотра сотрудники полиции обнаружили в сумке подозреваемого более 5 кг гашиша. После чего, сотрудники Росгвардии и транспортные полицейские провели обыск квартиры, где обнаружили еще более 5 кг различных наркотиков.

Экспертиза установила, что были изъяты 3,5 кг амфетамина, 1,5 кг марихуаны, 64 грамма кокаина и почти 100 граммов метадона.

Стало известно, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Весной этого года его выпустили из тюрьмы.

На данный момент мужчина находится под стражей. Расследование головного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейские обнаружили 40 пакетиков наркотика в автомобиле петербуржца.

ленобласть происшествия сбыт наркотиков шлиссельбург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финское консульство прокомментировало ужесточение визовых правил
В Шлиссельбурге задержали наркоторговца с 10 кг наркотиков
Рекламные постеры возмутили еврейскую общину
МЧС предупреждает жителей Ленобласти о высокой пожароопасности
Легендарные модели прошлых лет снялись для Vogue
ГК «Альтермед» стала одним из лидеров на рынке медицинских услуг
Девушка-пилот погасила долги на 1 млн рублей, чтобы покинуть Россию
Черчесов надеется, что Дзюба останется в «Зените»