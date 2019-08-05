В Шлиссельбурге задержали наркоторговца с 10 кг наркотиков

В Ленобласти задержан мужчина, у которого обнаружили более 10 кг наркотиков. Ранее он был осужден за совершение подобных преступлений.

Правоохранители задержали жителя Шлиссельбурга, подозреваемого в незаконном распространении наркотических средств, об этом сообщает УТ МВД по Северо-Западу. Во время личного досмотра сотрудники полиции обнаружили в сумке подозреваемого более 5 кг гашиша. После чего, сотрудники Росгвардии и транспортные полицейские провели обыск квартиры, где обнаружили еще более 5 кг различных наркотиков.

Экспертиза установила, что были изъяты 3,5 кг амфетамина, 1,5 кг марихуаны, 64 грамма кокаина и почти 100 граммов метадона.

Стало известно, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Весной этого года его выпустили из тюрьмы.

На данный момент мужчина находится под стражей. Расследование головного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейские обнаружили 40 пакетиков наркотика в автомобиле петербуржца.