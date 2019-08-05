Полицейские обнаружили 40 пакетиков наркотика в автомобиле петербуржца

Автомобиль «БМВ-320» был задержан полицейскими на 36 километре автодороги «Россия» на обочине.

В субботу поздно вечером, 3 августа, сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль с 37-летнем мужчиной за рулем. В результате осмотра иномарки было обнаружено и изъято 40 пакетиков общим весом в 200 грамм.

В пакетиках находилось порошкообразное вещество бежевого цвета. Установлено, что данное вещество является наркотическим, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Ленинградской области хвастался обрезом перед другом и прострелил себе ногу.