Петербуржца судят за мошенничество, изнасилования и разбои

В Петербурге перед судом предстанет 27-летний местный житель. Его обвиняют сразу по четырем статьям.
В том числе: мошенничество, изнасилование и покушение на изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.
Следствие полагает, что мужчина действовал с декабря 2018 года по январь 2019 года на территории Красногвардейского района Петербурга и в Ленобласти. Там он совершил два изнасилования. Одной из его жертв стала несовершеннолетняя девочка.
В материалах дела также сказано, что мужчина причастен к трем разбоям и мошенничеству.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правоохранители Петербурга проверяют информацию о растлении семилетней девочки. О случившемся сообщила мать ребенка.