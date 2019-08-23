Петербуржца судят за мошенничество, изнасилования и разбои

В Петербурге перед судом предстанет 27-летний местный житель. Его обвиняют сразу по четырем статьям.

В том числе: мошенничество, изнасилование и покушение на изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Следствие полагает, что мужчина действовал с декабря 2018 года по январь 2019 года на территории Красногвардейского района Петербурга и в Ленобласти. Там он совершил два изнасилования. Одной из его жертв стала несовершеннолетняя девочка.

В материалах дела также сказано, что мужчина причастен к трем разбоям и мошенничеству.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правоохранители Петербурга проверяют информацию о растлении семилетней девочки. О случившемся сообщила мать ребенка.