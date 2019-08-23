На Маршака неизвестный растлил 7-летнюю девочку

В Красногвардейском районе Петербурга правоохранители проверяют информацию о растлении семилетней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb, с заявлением в отдел полиции обратилась мать ребенка — безработная женщина 1986 года рождения.

Она утверждает, что неизвестный мужчина летом 2019 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении её семилетней дочери. Происходило это в одной из квартир на проспекте Маршака.

Мужчина, по словам матери, представлялся именем Руслан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в растлении учениц подозревают преподавателя литературы. Мужчина работает в лицее Высшей школы экономике (ВШЭ). После заявлений нескольких человек в образовательном учреждении начали служебную проверку. Представители ВШЭ утверждают, что прежде претензий к учителю литературы не было.