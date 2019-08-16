Учителя ВШЭ обвиняют в растлении учениц

Лицей начал проверку после заявлений.

Об этом стало известно 16 августа. Обо всем рассказала девушка, обвинившая педагога в растлении учениц.

В своем Facebook она написала, что учитель литературы, который работает в лицее Высшей школы экономике, заводит романы «неплатонического свойства» с несовершеннолетними школьницами. Она также отметила, что ее знакомые не могут устроить своих детей в ВШЭ и ей кажется, это как-то связано с предвзятостью педагога.

После нашлись девушки, которые подтвердили слухи. Одна из них заявила, что добровольно вступила в связь с учителем, когда ей было 15 лет. Спустя четыре года отношения ей стали неинтересны, а вот педагог сдаваться не хотел – он якобы шантажировал ее.

В ВШЭ отреагировали на жалобы и начали служебную проверку. Уточняется, что до этого к мужчине не предъявляли никаких претензий.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что семь мальчиков стали жертвами педофила в Петербурге.