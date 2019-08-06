Семь мальчиков стали жертвами педофила в Петербурге

Семь мальчиков стали жертвами педофила в Петербурге
Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы проверят 47-летнего петербуржца, который ранее сидел в тюрьме за педофилию. Бывшего зэка обвиняют в растлении семи мальчиков.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), мужчина находился под арестом с апреля текущего года. Он подозревается в надругательстве над тремя детьми. Недавно к делу приобщили новые эпизоды. По версии следствия, жертвами педофила стали еще четыре ребенка в возрасте от 9 до 14 лет.

В СК обратилась жительница деревни Большие Колпаны Гатчинского района. Мать двоих сыновей 9 и 11 лет сообщила, что ее дети стали жертвой взрослого мужчины, который надругался над ними. С аналогичным заявлением обратился односельчанин женщины, он рассказал, что его малолетний опекун также подвергся насилию со стороны педофила. Обвиняемый встречался с детьми в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года.

Ранее, более 10 лет назад, мужчину уже судили за оголение перед детьми. За это он сидел в колонии-поселении, откуда освободился досрочно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кингисеппе дворник-педофил приставал к двум девочкам.

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