В Кингисеппе дворник-педофил приставал к двум девочкам

В Ленобласти возбуждено уголовное дело против 50-летнего дворника.

По данным СУ СК РФ по Ленобласти, в Кингисеппе возбуждено уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении двух маленьких девочек.

Сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель, работающий дворником.

По версии следствия, в среду днем, 31 июля, подозреваемы находился на школьном стадионе в Кингисеппе, где дети занимались спортом. Мужчина, пользуясь беспомощным состоянием детей, совершил иные действия сексуального характера в отношении двух девочек 9 и 10 лет.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что возле школы в Ломоносове задержали педофила.