Возле школы в Ломоносове задержали педофила

Жертвами 20-летнего местного жителя стали две девочки 5-ти и 10-ти лет.

Как стало известно Gazeta.SPb, в Ломоносове поймали подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

В пятницу, 26 июля, 36-летний местный житель обратился с заявлением в полицию. Мужчина рассказал правоохранителям, что в тот же день, около 13:00 возле школы №417 на улице Жоренко неизвестный злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его малолетних дочерей. Одной из них 5 лет, другой — 10 лет.

Патрульный наряд полиции по приметам подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 20-летний безработный житель Кировского района Петербурга. Его доставили в 85 отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что очередного педофила поймали в Невском районе. Следственный отдел по Невскому району расследует уголовное дело о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.