Велопробеги и посвящение в курсанты ограничат движение в Петербурге

На грядущих выходных в начале следующей недели на улицах Приморского, Колпинского и Василеостровского районов Петербурга будет ограничено движение.

Так, в Василеостровском районе города пройдут репетиции и посвящение в курсанты поступивших в Военно-морскую академию им. Кузнецова. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что движение по набережной Лейтенанта Шмидта будет ограничено на участке от 10-11 линий до 12-13 линий.

Набережную Лейтенанта Шмидта перекроют 26 и 28 августа с 11:00 до 13:00, а также 31 августа с 9:00 до 12:00.

В Колпинском районе в воскресенье, 25 августа состоится велопробег «Вело-Колпино 2019».

В связи с этим с 13:00 до 14:00 перекроют движение по участкам улиц Адмиралтейской, Пролетарской, Братьев Радченко, а также по Советскому бульвару и проспекту Ленина.

В Приморском районе города пройдет велопробег «Приморская восьмерка» в субботу, 24 августа. В период с 10:45 до 11:45 будет ограничено движение на улицах, по которым проедут велосипедисты.

Движение будет закрыто по участкам улиц Дибуновской, Савушкина, Планерной, Оптиков, Мебельной, Яхтенной, а также по участкам Мебельного проезда и Шуваловского проспекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпино пройдет велопробег ко Дню флага России.