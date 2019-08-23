У 17-летнего петербуржца-ватерполиста остановилось сердце

Спортсмен отправился на сборы в Болгарию, где ему стало плохо. Фото: скриншот VK

Спортсмен отправился на сборы в Болгарию, где ему стало плохо. Фото: скриншот VK

Молодой спортсмен являлся кандидатом в сборную России по водному поло.

Кандидат в юниорскую сборную России по водному поло умер в 17 лет. У молодого спортсмена остановилось сердце.

Петербуржец Виталий Смирнов скончался 22 августа, сообщает Федерация водного поло Санкт-Петербурга 23 августа. Спортсмен отправился на сборы в Болгарию, где ему стало плохо.

Молодому человеку исполнилось 17 лет 3 июля, он играл за сборную Санкт-Петербурга, получил степень кандидата в мастера. Федерация опубликовала реквизиты материя Виталия для желающих поддержать семью. Судя по странице Виталия в социальной сети, в Петербурге у него оставалась девушка.

Первенство Европы по водному поло завершилось несколько 19 августа. Российская команда заняла на чемпионате 8-ое место.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге попрощались с боксером Дадашевым.