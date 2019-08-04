В Петергофе прошло прощание с боксером Дадашевым

Российский боксер Максим Дадашев погиб 19 июля в возрасте 28 лет после боя в Соединенных Штатах Америки с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Сегодня, 4 августа, на городском кладбище в Петергофе прошла церемония прощания со спортсменом. Изначально предполагалось, что похороны начнутся в 11:00 утра, однако тело было похоронено в 12:30 утра. Прощание с Максимом Дадашевым продлилось дольше, чем планировалось.

Родственники и друзья погибшего собрались у морга к 08:00 утра. Гроб был вынесен на улицу, однако в 08:50 утра снова вернули в морг. После этого с Дадашевым могли проститься все желающие.

Спортсмен скончался в больнице после боя в США. Врачи пытались спасти Дадашева, провели операцию из-за отека мозга. В четверг, 1 августа, тело погибшего было доставлено в Санкт-Петербург.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что федерация бокса намерена организовать турнир памяти Дадашева.