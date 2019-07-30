Федерация бокса намерена организовать турнир памяти Дадашева

Турнир памяти боксера Максима Дадашева, скончавшегося после боя в США, может быть учрежден Федерацией бокса России.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

«Обсудим проведение возможного турнира, думаю, нас все поддержат, боксеры все заодно. Мы обязательно сделаем такой турнир», — заявил Умар Кремлев.

Напомним, что прощание с боксером состоится 4 августа, в морге при Николаевской больнице в Петергофе. 20 июля Дадашев провел бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в рамках отборочного турнира IBF. Секунданты Дадашева прервали матч после 11-го раунда, после чего боксера экстренно госпитализировали в больницу с подозрением на отек мозга. Там ему провели трепанацию черепа. Спустя трое суток спортсмен скончался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петергофе. Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга уточнила, что похоронная церемония пройдет по мусульманскому обычаю, поскольку Дадашев был лезгином.