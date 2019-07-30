Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петергофе

Боксера Максима Дадашева, трагически погибшего после боя в США, похоронят на кладбище в Петергофе.
«Дадашев будет похоронен 4 августа на Петергофском кладбище», — отмечает собеседник ТАСС в команде боксера.
Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга уточнила, что похоронная церемония пройдет по мусульманскому обычаю, поскольку Дадашев был лезгином.
23 июля российский боксер Максим Дадашев скончался от полученных травм во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который состоялся в ночь на 20 июля. Дадашев пропустил много ударов в 11-м раунде, из-за чего его команда приняла решение остановить поединок.
После окончания боя Дадашеву стало плохо, его тошнило, а затем он потерял сознание. Боксера госпитализировали в больницу, где у него выявили тяжелый отек мозга. Россиянину провели операцию по трепанации черепа.
За свою профессиональную карьеру Максим Дадашев провел 14 боев, в 13 из них он одержал победу.