Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петергофе

Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петергофе. Фото: @dadashev__m/Instagram

Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петергофе. Фото: @dadashev__m/Instagram

Боксера Максима Дадашева, трагически погибшего после боя в США, похоронят на кладбище в Петергофе.

«Дадашев будет похоронен 4 августа на Петергофском кладбище», — отмечает собеседник ТАСС в команде боксера.

Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга уточнила, что похоронная церемония пройдет по мусульманскому обычаю, поскольку Дадашев был лезгином.

23 июля российский боксер Максим Дадашев скончался от полученных травм во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который состоялся в ночь на 20 июля. Дадашев пропустил много ударов в 11-м раунде, из-за чего его команда приняла решение остановить поединок.

После окончания боя Дадашеву стало плохо, его тошнило, а затем он потерял сознание. Боксера госпитализировали в больницу, где у него выявили тяжелый отек мозга. Россиянину провели операцию по трепанации черепа.

За свою профессиональную карьеру Максим Дадашев провел 14 боев, в 13 из них он одержал победу.