Лось погиб под колесами на трассе Петербург — Псков

Автомобиль съехал в кювет, состояние водителя неизвестно.

Лось погиб под колесами машины на трассе Санкт-Петербург — Псков. ДТП произошло поздно вечером в пятницу 23 августа.

Дорожная авария произошла на 100-ом трассы Р-23, сообщили очевидцы в социальной сети. Лось растянулся на середине трассы, а автомобиль съехал в кювет. Состояние водителя после аварии не уточняется. Столкновение произошло в темное время суток, не исключено, что в этом районе шел дождь, как сейчас идет в Санкт-Петербурге, что еще сильнее ухудшило видимость на дороге.

Сейчас у лосей начинается брачный период — он продлится до конца октября. В это время они особенно активны и часто выбегают на проезжую часть.

За четверг 22 августа, по данным ГИБДД, в Ленобласти произошло 73 ДТП — пострадали восемь человек, двое погибли.

Ранее GazetaSPb сообщила, что из СИЗО выпустили мигранта, устроившего смертельное ДТП на Невском проспекте Петербурга в феврале.