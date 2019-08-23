Касымов, задавивший пешеходов на Невском, еще 2 месяца не сможет веселиться

У мигранта не было прав, когда он садился за руль. Фото: pixabay.com

У мигранта не было прав, когда он садился за руль. Фото: pixabay.com

Мигрант на BMW насмерть сбил двух человек в феврале и сегодня вышел на свободу.

Виновника смертельного ДТП на Невском отпустили из СИЗО. Мурад Касымов еще 2 месяца не сможет гулять по ночам и водить машину.

Касымов на BMW сбил пятерых на Невском пр. Петербурга 24 февраля, двое скончались. У мигранта не было прав — их на тот момент отобрали на 1 год и 7 месяцев за нарушения ПДД. Мужчина сел за руль после дозы гелия из воздушного шарика. 25 февраля Касымова арестовали.

По закону Касымову нельзя держать под стражей дольше полугода, сообщили GazetaSPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 23 августа — его преступление относится к категории средней тяжести. Суд Петербурга запретил Касымову выходить из дома ночью, водить машину и вообще ездить на любом транспорте, кроме общественного. Мигрант до 22 октября не сможет ходить в кафе, где продают алкоголь.

Ранее GazetaSPb сообщила, что виновному в ДТП на Невском Касымову продлили арест.