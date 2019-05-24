Виновному в ДТП на Невском Касымову продлили арест

В аварии, произошедшей в ночь с 23 на 24 февраля, погибли два человека.

В Куйбышевском суде решили не выпускать Марада Касымова из-под стражи — арест продлен до 23 июня, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 24 мая. Фигурант дела о смертельном ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга против решения суда не возражал.

Касымов выехал на тротуар на BMW в ночь с 23 по 24 февраля и сбил несколько пешеходов. Экспертиза показала, что водитель находился под воздействием «веселящего газа». Погибли два человека: жительница Москвы и американец Тодд Эшли Кровелл, живший в Петербурге несколько лет. Троих отвезли в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга.

Мураду Касымову грозит до 9 лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в крови виновного в ДТП на Невском проспекте Петербурга нашли наркотические вещества.