На российско-финской границе собираются огромные очереди

Пробки на пропускных пунктах в Финляндию начались с 8 утра. Фото: pixabay

Пробки на пропускных пунктах в Финляндию начались с 8 утра. Фото: pixabay

Петербуржцы стоят в двухчасовых пробках на пропускных пунктах, чтобы выехать в Финляндию. Самая масштабная очередь зафиксирована в «Брусничном — более 200 машин. Об этом сообщает сервис «На границе.ру».

По данным онлайн-сервиса, пробки на пропускных пунктах в Финляндию начались с 8 утра. Самая большая отмечалась в Брусничном — в 11 утра там собралась пробка в 200 машин, автомобилисты ждали своей очереди по два с половиной часа.

«Тут очень много машин. До первого шлагбаума ~1,5 км», — написал очевидец в сервисе.

В Светогорске и Торфяновке ситуация была немного получше — люди стояли в очереди 2 ч 2 мин и 2 ч 10 минут соответственно. При этом количество машин в данных пунктах не превышало 125.

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