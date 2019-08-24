У «Петроградской» пострадал мотоциклист

Как себя чувствует байкер – непонятно. Петербуржцы тем временем возмущаются из-за ДТП с участием мотоциклов.

Все случилось сегодня, 24 августа, недалеко от станции метро «Петроградская». Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди сфотографировали байк, лежащий посреди дороги. Где наездник и что с ним – не сообщается, но, скорее всего, он получил травмы после такой жесткой посадки.

В сети мало кто обеспокоен судьбой водителя транспорта, многие винят байкеров в том, что они создают опасную ситуацию на дорогах. Сами же мотоциклисты отметили, что у автомобилистов всегда кто-нибудь плохой – пешеходы, трамваи, байкеры.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Дунайском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист. На снимках видно, как байкера уносят на носилках – он жив, но ему нужна медицинская помощь. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.