У «Петроградской» пострадал мотоциклист

У &#171;Петроградской&#187; пострадал мотоциклист
Байкер мог получить серьезные травмы. Фото: https://vk.com/spb_today

Как себя чувствует байкер – непонятно. Петербуржцы тем временем возмущаются из-за ДТП с участием мотоциклов.

Все случилось сегодня, 24 августа, недалеко от станции метро «Петроградская». Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди сфотографировали байк, лежащий посреди дороги. Где наездник и что с ним – не сообщается, но, скорее всего, он получил травмы после такой жесткой посадки.

В сети мало кто обеспокоен судьбой водителя транспорта, многие винят байкеров в том, что они создают опасную ситуацию на дорогах. Сами же мотоциклисты отметили, что у автомобилистов всегда кто-нибудь плохой – пешеходы, трамваи, байкеры.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Дунайском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист. На снимках видно, как байкера уносят на носилках – он жив, но ему нужна медицинская помощь. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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