На Дунайском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист

На Дунайском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист
Мужчину увезли в карету скорой помощи. Фото: https://vk.com/spb_today

Мужчина остался жив, ему вызвали карету скорой помощи. Каковы последствия аварии – пока не уточняется.

Все случилось сегодня вечером, 24 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на пересечении Дунайского проспекта и малой Карпатской улицы. Участниками аварии стали мотоциклист и автомобилист – как именно случилось ДТП не разглашается.

«Мотоциклист ехал прямо, водитель на «КИА» поворачивал налево и не пропустил», — уверяет один из комментаторов.

На снимках видно, как байкера уносят на носилках – он жив, но ему нужна медицинская помощь. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Таллинском шоссе произошло столкновение «Тойоты» и «КАМАЗа», пострадал ребенок. По словам очевидцев, столкновение произошло, когда 25-летний водитель «Тойоты» поворачивал налево и не заметил большегруз из-за стоящей встречной маршрутки.

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