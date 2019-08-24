На Таллинском шоссе произошло столкновение «Тойоты» и «КАМАЗа», пострадал ребенок

В Петербурге произошло ДТП с участием "Тойоты Камри" и "КАМАЗа. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге произошло ДТП с участием "Тойоты Камри" и "КАМАЗа. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием «Тойоты Камри» и «КАМАЗа». Трехлетнего пассажира легковушки госпитализировали.

Об аварии сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Как стало известно, ДТП произошло 24 августа около 14:20 на пересечении Таллинского и Аннинского шоссе. Там столкнулись «КАМАЗ», за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения и «Тойота Камри», которую вел мужчина 1994 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал малолетний ребенок 2015 года рождения, находящийся в салоне легковушки. Его госпитализировали в больницу с легкими травмами.

По словам очевидцев, столкновение произошло когда 25-летний водитель «Тойоты» поворачивал налево и не заметил большегруз из-за стоящей встречной маршрутки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на КАД из-за слетевшей с пикапа крышки погибли два человека.