На Таллинском шоссе произошло столкновение «Тойоты» и «КАМАЗа», пострадал ребенок

Сегодня в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием «Тойоты Камри» и «КАМАЗа». Трехлетнего пассажира легковушки госпитализировали.
Об аварии сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Как стало известно, ДТП произошло 24 августа около 14:20 на пересечении Таллинского и Аннинского шоссе. Там столкнулись «КАМАЗ», за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения и «Тойота Камри», которую вел мужчина 1994 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал малолетний ребенок 2015 года рождения, находящийся в салоне легковушки. Его госпитализировали в больницу с легкими травмами.
По словам очевидцев, столкновение произошло когда 25-летний водитель «Тойоты» поворачивал налево и не заметил большегруз из-за стоящей встречной маршрутки.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на КАД из-за слетевшей с пикапа крышки погибли два человека.